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Агуеро потрапив у серйозну аварію

Сьогодні 19:34 484 0
Нападник МанСіті не постраждав
Агуеро потрапив у серйозну аварію
#ДТП, #Агуеро

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 16 жовтня, форвард Манчестер Сіті і збірної Аргентини Серхіо Агуеро потрапив в аварію по дорозі на тренування команди.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Сам форвард не постраждав, на відміну від його автомобіля.

Відзначається, що Агуеро швидкість не перевищував. Інші подробиці ДТП не відомі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті звернувся до Зінченка після гри проти Португалії.

Раніше, Зінченко розкритикував непослідовність англійського арбітра.

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