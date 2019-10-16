Нападник МанСіті не постраждав

Сьогодні, 16 жовтня, форвард Манчестер Сіті і збірної Аргентини Серхіо Агуеро потрапив в аварію по дорозі на тренування команди.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Сам форвард не постраждав, на відміну від його автомобіля.

BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBU pic.twitter.com/VXOoON6E4S — Mirror Football (@MirrorFootball) 16 жовтня 2019 р.

Відзначається, що Агуеро швидкість не перевищував. Інші подробиці ДТП не відомі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті звернувся до Зінченка після гри проти Португалії.

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