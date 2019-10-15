Зінченко розкритикував непослідовність англійського арбітра

Головний арбітр матчу Україна – Португалія Ентоні Тейлор послухався вказівки капітана португальців Кріштіану Роналду в епізоді із пенальті та вилученням Степаненка.

Про це розповів півзахисник українців Олександр Зінченко.

"Мені складно було зрозуміти. Я дивився на суддю після удару. Було незрозуміло, потрапив м'яч в руку або в стегно. Суддя показав, що м'яч влучив у ногу, що ми повинні продовжувати грати. Але після того, як Роналду сказав: "Ні, рефері, м'яч потрапив в руку", він через кілька секунд показав пенальті. Це здивувало найбільше", - відзначив Зінченко.