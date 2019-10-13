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Тренер Аргентини анонсував повернення Мессі у збірну

Сьогодні 12:42 141 0
Ліонель Мессі незабаром повернетсья у збірну Аргентини
Тренер Аргентини анонсував повернення Мессі у збірну
#Мессі, #Аргентина

Джерело - football24.ua.

Нападники збірної Аргентини Ліонель Мессі та Серхіо Агуеро будуть викликані у команду на листопадовий матч проти Парагваю.

Про це розповів головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

"Ніхто з них не призупиняв своїх виступів за збірну. Мессі лише недавно відновився після травми, а в Агуеро є проблеми зі здоров'ям, тому цього разу я їх не викликав.

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Не треба нічого вигадувати. Звісно, Мессі та Агуеро будуть у збірній Аргентини у наступному місяці", - відзначив Скалоні.

Раніше, Мессі назвав свій найкращий гол.

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