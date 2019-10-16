Уболівальникам не вистачає відкритості київського Динамо.

Про це розповів спортивний журналіст та засновник офіційного сайту Динамо Київ Кирило Крижановський.

"Навіть зараз Динамо - закритий клуб. Відкрий сайт будь-якої серйозної іноземної команди - там є абсолютно все. У Динамо немає інформації, як команда готується, хто тренується, хто не тренується. Нормально, коли клуб не приховує ці дані. Особисто мені в інформаційному плані катастрофічно не вистачає передматчевого спілкування ЗМІ з головним тренером.

Щоб дізнатися про операцію Вербича, потрібно було зайти в його інстаграм. Люди в прес-службі знають, як треба робити, але доктор боїться щось сказати без дозволу президента. А який у президента настрій сьогодні, ніхто не знає. Доктору простіше не відповідати на дзвінки і мовчати. Ну не вийшло і не вийшло. Зате не треба дзвонити Суркісу", - відзначив Крижановський.