Фенербахче прагне якнайшвидше підписати Віталія Миколенка

Скаути Фенербахче переглядали захисника київського Динамо Віталія Миколенка на матчі відбору на Євро-2020 між збірними України та Португалії.

Про це повідомляє Ajansspor.

В особі Миколенка турецький клуб бачить довгострокову заміну для 29-річного Хасана Алі, який останнім часом чимало часу проводить у лазареті.

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Після отримання звіту по гравцеві, керівництво Фенербахче включило Миколенка в шорт-лист гравців, над трансфером яких клуб буде активно працювати в зимове міжсезоння. При цьому, на поточний момент українець займає перше місце в числі пріоритетних трансферів.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла збірну Португалії та пробилася на чемпіонат Європи.