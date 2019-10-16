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Динамо залишилось закритим клубом - Крижановський

Сьогодні 15:56 1714 0
Кирило Крижановський прокоментував закритість київського Динамо
Динамо залишилось закритим клубом - Крижановський
#Динамо, #УПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Уболівальникам не вистачає відкритості київського Динамо.

Про це розповів спортивний журналіст та засновник офіційного сайту Динамо Київ Кирило Крижановський.

"Навіть зараз Динамо - закритий клуб. Відкрий сайт будь-якої серйозної іноземної команди - там є абсолютно все. У Динамо немає інформації, як команда готується, хто тренується, хто не тренується. Нормально, коли клуб не приховує ці дані. Особисто мені в інформаційному плані катастрофічно не вистачає передматчевого спілкування ЗМІ з головним тренером.

Щоб дізнатися про операцію Вербича, потрібно було зайти в його інстаграм. Люди в прес-службі знають, як треба робити, але доктор боїться щось сказати без дозволу президента. А який у президента настрій сьогодні, ніхто не знає. Доктору простіше не відповідати на дзвінки і мовчати. Ну не вийшло і не вийшло. Зате не треба дзвонити Суркісу", - відзначив Крижановський.

Нагадаємо, скаути Фенербахче переглядали Миколенка.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримало додаткову виплату за трансфер Беланда.

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