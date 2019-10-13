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Реал знайшов новий клуб для Луніна

Сьогодні 16:44 731 0
Український кіпер продовжить кар'єру в Бетісі
Реал знайшов новий клуб для Луніна
#Лунін

Джерело - sport.ua.

20-річний воротар мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін, який виступає за Вальядолід на правах оренди, може перейти в Бетіс.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Реал має намір достроково розірвати орендну угоду з Вальядолідом, щоб Лунін перейшов в команду, де він отримає ігровий час. Найбільш вірогідним претендентом на Андрія є Бетіс.

У Бетісі незадоволені грою 29-річного іспанського воротаря Хоеля Роблеса, клуб може розлучитися з гравцем вже в січні. На другого голкіпера, Дані Мартіна, у клубі також не розраховують.

Лунін не провів жодного матчу за Вальядолід в поточному сезоні.

Нагадаємо, наставник Вальядоліда не розраховує на Луніна.

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