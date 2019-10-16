Джерело - footballua.tv.
Збірна України змогла стати єдиним цілим у матчах відбору на Євро-2020.
Про це розповів голкіпер національної збірної Андрій Пятов.
"Головна запорука успіху - в єдності. У збірній все змінилося, тому є і результат. Ми зараз кайфуємо від футболу. Спочатку, може, не всі вірили, що збірній України вдасться виконати завдання, але своєю грою і, відповідно, результатом ми закрили питання про переможця групи.
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Ми прагнемо до того, щоб бути ще сильнішими. На даний момент збірна завчасно добилася права брати участь у фінальній частині чемпіонату Європи. Думаю, хоча б навіть від цього рейтинг нашої збірної покращиться", - відзначив Пятов.
Нагадаємо, нападник збірної України розкритикував Росію.