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Пятов вказав причину успіху збірної України

Сьогодні 15:13 463 0
Андрій Пятов прокоментував успіх збірної України
Пятов вказав причину успіху збірної України
#Пятов, #Євро-2020

Джерело - footballua.tv.

Збірна України змогла стати єдиним цілим у матчах відбору на Євро-2020.

Про це розповів голкіпер національної збірної Андрій Пятов.

"Головна запорука успіху - в єдності. У збірній все змінилося, тому є і результат. Ми зараз кайфуємо від футболу. Спочатку, може, не всі вірили, що збірній України вдасться виконати завдання, але своєю грою і, відповідно, результатом ми закрили питання про переможця групи.

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Ми прагнемо до того, щоб бути ще сильнішими. На даний момент збірна завчасно добилася права брати участь у фінальній частині чемпіонату Європи. Думаю, хоча б навіть від цього рейтинг нашої збірної покращиться", - відзначив Пятов.

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