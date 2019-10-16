Збірна України змогла стати єдиним цілим у матчах відбору на Євро-2020.

Про це розповів голкіпер національної збірної Андрій Пятов.

"Головна запорука успіху - в єдності. У збірній все змінилося, тому є і результат. Ми зараз кайфуємо від футболу. Спочатку, може, не всі вірили, що збірній України вдасться виконати завдання, але своєю грою і, відповідно, результатом ми закрили питання про переможця групи.