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Шевченко: Ми перемогли Португалію, але я не очікував такої гри

Сьогодні 12:21 1498 0
Андрій Шевченко прокоментував успіх збірної України
Шевченко: Ми перемогли Португалію, але я не очікував такої гри
#Шевченко, #Україна, #Євро-2020

Джерело - xsport.ua.

Гравці збірної України були прекрасні у матчі із Португалією.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"Це була захоплююча подорож. Я задоволений і щасливий через атмосфери, яку вдалося створити в команді. Ми перемогли Португалію, наші футболісти були прекрасні, я не очікував такої гри.

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Я залишив Шевченка гравця позаду, його більше немає, це тепер історія. Для мене почалася нова епоха, у мене є шлях, по якому я хочу йти, щасливий працювати з національною збірною.

Є багато складних моментів, я почав цю нову пригоду без будь-якого досвіду, але я повірив, довірився тренерському штабу, мені допомагали підготовлені люди", - відзначив Шевченко.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.

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