Гравці збірної України були прекрасні у матчі із Португалією.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"Це була захоплююча подорож. Я задоволений і щасливий через атмосфери, яку вдалося створити в команді. Ми перемогли Португалію, наші футболісти були прекрасні, я не очікував такої гри.

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Я залишив Шевченка гравця позаду, його більше немає, це тепер історія. Для мене почалася нова епоха, у мене є шлях, по якому я хочу йти, щасливий працювати з національною збірною.

Є багато складних моментів, я почав цю нову пригоду без будь-якого досвіду, але я повірив, довірився тренерському штабу, мені допомагали підготовлені люди", - відзначив Шевченко.