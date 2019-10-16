Джерело - xsport.ua.
Гравці збірної України були прекрасні у матчі із Португалією.
Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.
"Це була захоплююча подорож. Я задоволений і щасливий через атмосфери, яку вдалося створити в команді. Ми перемогли Португалію, наші футболісти були прекрасні, я не очікував такої гри.
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Я залишив Шевченка гравця позаду, його більше немає, це тепер історія. Для мене почалася нова епоха, у мене є шлях, по якому я хочу йти, щасливий працювати з національною збірною.
Є багато складних моментів, я почав цю нову пригоду без будь-якого досвіду, але я повірив, довірився тренерському штабу, мені допомагали підготовлені люди", - відзначив Шевченко.
Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.