Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вказав на протистояння із Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам гравець національної збірної.

"Чи мрію чи про автограф Роналду? Так він мене обіграти не може. Два рази з ним грав. А зараз ще в листопаді з його Ювентусом у Серії А грати будемо. А Пепе, до слова, вже четверту гру не може обіграти мене. З його Бешикташем раніше зустрічалися.

А якщо серйозно, це великий футболіст і приклад для наслідування для багатьох. У Роналду були моменти, але і Пятов виручав, і хлопці намагалися з ним компактно грати", - відзначив Маліновський.