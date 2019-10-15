Циганик: Експеримент Шевченка в атаці – несподіванка для Португалії

Андрій Шевченко провів експеримент у матчі з Португалією (2:1), при якому Марлос діяв на позиції центрфорварда.

Про це український спортивний журналіст Ігор Циганик заявив в авторській передачі Циганик Live.

"Андрій Шевченко провів експеримент, при якому Марлос, який діяв на позиції центрфорварда, глибоко відходив за м'ячем, а в вивільнену зону вбігали Роман Яремчук зліва або Андрій Ярмоленко справа, і це стало повною несподіванкою для португальців.

Друга жовта картка для Тараса Степаненко була пред'явлена ​​незаслужено, і суддя матчу піддався впливу Кріштіану Роналду в епізоді з пенальті", - зазначив Циганик.