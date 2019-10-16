Українці взяли на відбір ЧС 14 гравців

Джерело - АФУ.

Тренерський штаб збірної України з футзалу на чолі з Олександром Косенком назвав склад команди на основний раунд кваліфікації до чемпіонату світу, яка відбудеться у Північній Македонії.

Про це повідомляє АФУ.

На відбір поїдуть 14 гравців, а найбільшу кількість виконавців представлятиме херсонський Продексім - п'ятеро.

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Список гравців:

Воротарі: Дмитро Литвиненко, Євген Іваняк, Кирило Ципун

Універсали: Тарас Королишин, Сергій Малишко, Микола Білоцерківець, Володимир Разуванов, Петро Шотурма, Ігор Корсун, Олександр Педяш, Сергій Журба, Микола Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитро Сорокін

Раніше, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.