Іспанія вийшла на Євро-2020, Ірландія програла Швейцарії. Результати матчів відбору Євро-2020

Іспанія врятувала матч зі шведами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 жовтня, відбулися матчі 8 туру кваліфікації Євро-2020 з футболу.

Збірна Швеції близько сорока хвилин вела у рахунку. Та все ж іспанцям вдалося наприкінці зустрічі зрівняти рахунок. Ця нічия дозволила Іспанії вийти на Євро-2020.

Грузія мала проблеми з Гібралтаром, але здобула перемогу. Швейцарія перемогла Ірландію. Румунія і Норвегія зіграли внічию та зберігають шанси на вихід з групи. Збірна Італії прогнозовано розгромила Ліхтенштейн. Греція і Ізраїль відповідно перемогли Боснію і Герцеговину та Латвію.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

14 жовтня

Група D

Швейцарія - Ірландія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Сеферович, 2:0 - 90+3 даффі (авт)

Гібралтар - Грузія 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Хараїшвілі, 0:2 - 21 Канкава, 1:2 - 67 Каск’яро, 2:2 - 74 Чіполіна, 2:3 - 84 Квілітая

Група F

Швеція - Іспанія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Берг, 1:1 - 90 Родріго

Румунія - Норвегія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Мітріце, 1:1 - 90+2 Серлот

Фарерські острови - Мальта 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Бальдвінссон

Група J

Голи: 1:0 - 31 Єнсен, 2:0 - 61 Пуккі, 3:0 - 88 Пуккі

Ліхтенштейн - Італія 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Бернардескі, 0:2 - 70 Белотті, 0:3 - 77 Романьйолі, 0:4 - 82 Ель-Шаараві, 0:5 - 90+3 Белотті

Греція - Боснія і Герцеговина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Павлідіс, 1:1 - 35 Гояк, 2:1 - 88 Ковачевич (авт)

Група G

Ізраїль - Латвія 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 16 Даббур, 2:0 - 26 Захаві, 2:1 - 40 Камесс, 3:1 - 42 Даббур