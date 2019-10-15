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Збірна Фінляндії розгромила Вірменію у матчі відбору Євро-2020

Сьогодні 20:52 364 0
Господарі святкували впевнену перемогу
Збірна Фінляндії розгромила Вірменію у матчі відбору Євро-2020
#Фінляндія, #Вірменія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8 туру кваліфікації Євро-2020 з футболу збірна Фінляндії приймала Вірменію.

На 31-ій хвилині матчу Єнсен вивів вперед збірну Фінляндії. У другому таймі Пуккі подвоїв рахунок, а наприкінці зустрічі він же довів рахунок до розгромного. 

Відбір до чемпіонату Європи 2020
15 жовтня
Група J

Фінляндія - Вірменія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Єнсен, 2:0 - 61 Пуккі, 3:0 - 88 Пуккі

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

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