Збірна Фінляндії розгромила Вірменію у матчі відбору Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
У матчі 8 туру кваліфікації Євро-2020 з футболу збірна Фінляндії приймала Вірменію.
На 31-ій хвилині матчу Єнсен вивів вперед збірну Фінляндії. У другому таймі Пуккі подвоїв рахунок, а наприкінці зустрічі він же довів рахунок до розгромного.
Відбір до чемпіонату Європи 2020
15 жовтня
Група J
Фінляндія - Вірменія 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Єнсен, 2:0 - 61 Пуккі, 3:0 - 88 Пуккі
Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.
Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.