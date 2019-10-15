Пятов - найкращий воротар відбору на Євро-2020 за версією InStat

Набирає у середньому 321 очко за матч

Після вчорашнього пережного матчу з Португалією Андрій Пятов вийшов у лідери кваліфікаційного турніру на Євро-2020 серед воротарів.

Про це повідомляє портал InStat.

Найкращим гравцем матчу був визнаний воротар збірної України Андрій П’ятов з показником в 380 набраних очок.

Пятов набирає в середньому 321 очко за матч. Його найближчий переслідувач, голкіпер збірної Польщі Лукаш Фабіанскі, набирає в середньому 312 очок за матч.

Нагадаємо, нападник збірної України розкритикував Росію.