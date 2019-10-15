Збірна України може зустрітися з Росією на Євро-2020

Розводяться лише на груповому етапі

Згідно з рішенням УЄФА, прийнятому в 2014 році, збірні та клубні команди України та Росії розводяться по різних групах при жеребкуваннях різних європейських турнірів.

На жеребкуванні фінального турніру Євро-2020, яке відбудеться 30 листопада в румунському Бухаресті, обмеження також діятимуть. Є кілька пар країн, чиї збірні не можуть опинитися в одній групі:

Україна і Росія

Вірменія і Азербайджан

Боснія і Герцеговина та Косово

Сербія і Косово

Іспанія і Гібралтар

Правда, обмеження стосуються тільки групового етапу, а на стадії плей-офф діяти не будуть. Таким чином, команди Андрія Шевченка та Станіслава Черчесова при успішному виступі в груповому раунді можуть зустрітися в плей-оф на будь-якій стадії, починаючи з 1/8 фіналу.

Раніше, Шевченко вірить у майбутнє збірної України.