Шевченко вірить у майбутнє збірної України

Конкретні цілі перед збірною України головний тренер Андрій Шевченко буде ставити перед стартом чемпіонату Європи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"На що здатна ця команда на Євро-2020? Треба спочатку дочекатися жеребкування фінального турніру, дізнатися, які нам випадуть суперники. Мине час, ми подивимося на молодих гравців, які будуть з’являтися. Пройде підготовка до турніру, потім будемо ставити завдання. Майбутнє в цієї команди є, а конкретні цілі будемо визначати вже безпосередньо напередодні Євро", - відзначив Шевченко.