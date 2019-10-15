Головний арбітр матчу Україна – Португалія Ентоні Тейлор був переляканим та виконував вказівки капітана португальців Кріштіану Роналду.

Про це розповів вилучений півзахисник збірної України у матчі із Португалією Тарас Степаненко.

"Я за ці 20 хвилин більше витратив нервів, ніж за всю гру. Я щасливий, але, на жаль, суддя не дав мені до кінця зіграти в матчі.

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Цей суддя видалив мене на 10 хвилині в матчі з Айнтрахтом. Це самий переляканий арбітр, якого я зустрічав. У моменті з першої карткою я навіть не чіпав гравця, там Яремчук сфолив. Ми обидва йому про це говорили. Першу жовту він мені взагалі дав з переляку. Потім я вже нікого не чіпав.

В епізоді з пенальті я стрибав в підкат, м'яч потрапляє мені в стегно, потім в руку і триває гра. Тут Кріштіану підбігає до судді каже "пенальті" і той через кілька секунд ставить 11-метровий. Все, що Кріштіану говорив, він все робив. Так перегинати не можна", - відзначив Степаненко.