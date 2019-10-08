Наставник Вальядоліда не розраховує на Луніна

У Вальядоліді не розраховують на українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Серхіо Гонсалес.

"У Луніна були інші варіанти продовження кар'єри перед переходом в "Вальядолід". Ми були чесні з ним і Роналдо, говорили, що апріорі позиція воротаря у нас закріплена за Масіпом, тому що він це заслужив.

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Ми думаємо, що що Лунін - воротар з великим майбутнім, якщо він був готовий перейти до нас, щоб боротися за місце в воротах, не маючи гарантій. Ми в захваті від цього. У Масіпа є перевага, тому що ми його знаємо.

На тренуваннях Лунін себе показує дуже добре. Але нам потрібно було визначитися з основним воротарем. Ми були чесні з "Реалом", але Лунін все одно хотів прийти і конкурувати", – розповів Гонсалес.