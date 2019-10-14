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Сербія перемогла Литву, Англія знищила Болгарію. Результати матчів відбору Євро-2020

Вчора 23:50 1301 0
Англія забила 6 голів у Болгарії
Сербія перемогла Литву, Англія знищила Болгарію. Результати матчів відбору Євро-2020
#Англія, #Болгарія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 жовтня, відбулися матчі 8 туру кваліфікації Євро-2020 з футболу.

Сербія на виїзді перемогла Литву і наблизилася на відстань одного очка до Португалії. Англія і Албанія святкували розгромні перемоги. Косово та Ісландія святкували домашні перемоги з однаковим рахунком 2:0. Франція і Туреччина розійшлися миром - 1:1.

Відбір до чемпіонату Європи 2020
14 жовтня
Група А
Болгарія - Англія 0:6 (0:4)
Голи: 0:1 - 7 Рашфорд, 0:2 - 20 Барклі, 0:3 - 32 Барклі, 0:4 - 45+4 Стерлінг, 0:5 - 69 Стерлінг, 0:6 - 85 Кейн
 
Косово - Чорногорія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Рахмані, 2:0 - 34 Мурікі
 
Група В
Голи: 1:0 - 6 Яремчук, 2:0 - 27 Ярмоленко, 2:1 - 72 Роналду (пен)
 
Литва - Сербія 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Мітрович, 0:2 - 53 Мітрович, 1:2 - 79 Казлаускас
 
Група Н
Ісландія - Андорра 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Сігурдссон, 2:0 - 66 Сігурдссон
 
Молдова - Албанія 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 22 Чікалеші, 0:2 - 34 Баре, 0:3 - 40 Траші. 0:4 - 90 Манай
 
Франція - Туреччина 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Жиру, 1:1 - 82 Айхан
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