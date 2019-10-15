Гра голкіпера збірної України Андрія Пятова дозволила національній команді впевнено пройти відбірковий турнір Євро-2020.

Про це розповів екс-гравець Динамо Леонід Буряк.

"Складно когось виділити у такому матчі. Всі хлопці виклалися більш ніж на сто відсотків. Адже грати їм довелося в специфічний футбол - це, скажу я вам, невдячна робота. Відбирати майже всі 90 хвилин м'яч у такого технічного суперника ... І все-таки, особливо виділяється гра Пятова. Зазначу, що Андрій Пятов сильно і надійно провів весь відбірковий турнір, помітно додавши в умінні зробити першу передачу, в спокої і, повторюся, надійності", - відзначив Буряк.