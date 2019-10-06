Мій профіль
Дерев'янченко поступився Головкіну за рішенням суддів
Сьогодні 06:51 3105
Динамо у матчі із двома вилученнями перемогло Колос
Сьогодні 18:53 68
Дика помилка арбітра у матчі Колос - Динамо. Вилучення та пенальті за гру обличчям
Сьогодні 18:50 173 1
Збірна України виборола срібло чемпіонату світу
Сьогодні 16:07 622
Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Сьогодні 14:16 1261
Піттсбург знищив Коламбус, Нешвілл поступився Детройту. Результати матчів НХЛ
Сьогодні 12:55 258
Марченко здобув другий титул на турнірі в Казахстані
Сьогодні 11:35 641
Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open
Сьогодні 10:08 662
Дерев'янченко - Головкін: відео бою
Сьогодні 07:43 4198
Дерев'янченко: Я заслужив на реванш проти Головкіна
Сьогодні 07:01 1147
Навколо спорту
Блоги
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Вчора 20:52 577
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
Вчора 18:37 266
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 17:16 529
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
Вчора 14:10 2765
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Вчора 10:48 3129
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:53 Футбол Динамо у матчі із двома вилученнями перемогло Колос 68
18:50 Футбол Дика помилка арбітра у матчі Колос - Динамо. Вилучення та пенальті за гру обличчям 173 1
18:33 Бокс Фармер очікує на повернення Дерев'янченка 258
18:17 Футбол Перемога Аталанти та нічия Роми. Результати матчів 7 туру Серії А 159
18:09 Футбол Барселона - Севілья: онлайн-трансляція матчу Ла-Ліги 96
17:56 Футбол Сенсаційна поразка Манчестер Сіті та перемоги Челсі і Арсенала. Результати матчів 8 туру АПЛ 411
17:44 Футбол Дніпро-1 - Шахтар 0:2. Огляд матчу 137
17:32 Футбол Мораес увійшов у ТОП-10 найкращих бомбардирів УПЛ 231
17:31 Блог Михайлюк закинув неймовірий триочковий на тренування Детройта 189
17:16 Бокс Міллер: Дерев'янченко виграв із перевагою у 1-2 раунди 425
16:50 Футбол Дніпро-1 - Шахтар 0:2. Відео голів 236
16:40 Футбол Бесєдін та де Пена у стартовому складі Динамо на матч проти Колоса 231
16:30 Футбол Фіорентина здолала Удінезе в 7 турі Серії А 162
16:07 Баскетбол Збірна України виборола срібло чемпіонату світу 622
16:04 Пряма трансляція Колос - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 5317
15:52 Футбол Шахтар без проблем переміг Дніпро-1 у 10 турі УПЛ 277
15:27 Бокс Хейні: Вважаю, що Дерев'янченко переміг 444
15:12 Бокс Усик: Молюся за одужання Алі Башира 352
14:48 Баскетбол Збірна України зіграє проти росіян у фіналі чемпіонату світу 1143
14:31 Футбол Пятов: Шахтар піднімає рівень УПЛ 424
14:17 Бокс Промоутер Головкіна підтвердив, що він погано себе почував 479
14:16 Пряма трансляція Дніпро-1 - Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ 1261
13:47 Футбол Зієш продовжить контракт з Аяксом 211
13:33 Футбол Додо та Бондар видйть у стартовому складі на матч з Дніпром-1 260
13:21 Бокс Берінчик тільки під час бою дізнався, що йому потрібно провести 12 раундів, а не 10 3772

Перемога Аталанти та нічия Роми. Результати матчів 7 туру Серії А

Сьогодні 18:17 159 0
Аталанта завядки перемозі закріпилась на 3 сходинці у турнірній таблиці
Перемога Аталанти та нічия Роми. Результати матчів 7 туру Серії А
#Серія А, #Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Аталанта розібралася із Лечче, Лаціо та Рома не змогли здолати своїх суперників у 7 турі чемпіонату Італії.

Відзначимо, що у Аталанти наприкінці матчу на поле вийшов український півзахисник Руслан Маліновський.

Чемпіонат Італії - Серія А

7 тур, 6 жовтня

Аталанта – Лечче – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Сапата, 2:0 – 40 Гомес, 3:0 – 56  Госенс, 3:1 - 87 Лучіоні

Болонья – Лаціо 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 21 Крейчі, 1:1 – 23 Іммобіле, 2:1 – 31 Паласіо, 2:2 – 39 Іммобіле

Рома – Кальярі 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 26 Жоау, 1:1 – 31 Чеппітеллі (автогол)

Фіорентина - Удінезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 72 Міленкович

Коментарі ()