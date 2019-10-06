Аталанта завядки перемозі закріпилась на 3 сходинці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Аталанта розібралася із Лечче, Лаціо та Рома не змогли здолати своїх суперників у 7 турі чемпіонату Італії.

Відзначимо, що у Аталанти наприкінці матчу на поле вийшов український півзахисник Руслан Маліновський.

Чемпіонат Італії - Серія А

7 тур, 6 жовтня

Аталанта – Лечче – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Сапата, 2:0 – 40 Гомес, 3:0 – 56 Госенс, 3:1 - 87 Лучіоні

Болонья – Лаціо 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 21 Крейчі, 1:1 – 23 Іммобіле, 2:1 – 31 Паласіо, 2:2 – 39 Іммобіле

Рома – Кальярі 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 26 Жоау, 1:1 – 31 Чеппітеллі (автогол)

Фіорентина - Удінезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 72 Міленкович