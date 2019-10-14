Колишній наставник Роми очолив Ліон

Джерело - sport.ua.
Колишній наставник Роми і Марселя Руді Гарсія очолив французький Ліон.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
55-річний наставник змінив на цій посаді бразильця Силвіньо, якого звільнили після провального початку сезону.
"Я вибрав Руді Гарсію, тому що він боєць, який, як і ми, прагне виграти титули і домогтися успіху на європейській арені", - сказав спортивний директор Ліона Жуніньо.
Відзначимо, що в перших дев'яти турах чемпіонату Франції Ліон набрав 9 очок.
Раніше, Блан міг очолити Ліон.