Колишній наставник Роми очолив Ліон

Колишній наставник Роми і Марселя Руді Гарсія очолив французький Ліон.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

55-річний наставник змінив на цій посаді бразильця Силвіньо, якого звільнили після провального початку сезону.

"Я вибрав Руді Гарсію, тому що він боєць, який, як і ми, прагне виграти титули і домогтися успіху на європейській арені", - сказав спортивний директор Ліона Жуніньо.