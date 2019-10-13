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Ліон визначився із новим головним тренером

Сьогодні 16:20 181 0
Незабаром Ліон оголосить ім’я нового головного тренера
Ліон визначився із новим головним тренером
#Ліон, #Блан

Джерело - xsport.ua.

Екс-тренер ПСЖ Лоран Блан очолить Ліон в найближчі дні.

Про це  повідомляє actugones.com.

Французький спеціаліст вже домовився з клубом, офіційне представлення Блана в якості нового менеджера Ліона відбудеться в найближчі дні.

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Блан вже три роки перебуває без роботи. Останнім клубом 53-річного фахівця був ПСЖ, який він покинув в 2016-му році. До цього Блан очолював збірну Франції і Бордо.

Раніше повідомлялося, що Венгер хоче очолити Ліон.

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