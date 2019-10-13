Ліон визначився із новим головним тренером

Джерело - xsport.ua.
Екс-тренер ПСЖ Лоран Блан очолить Ліон в найближчі дні.
Про це повідомляє actugones.com.
Французький спеціаліст вже домовився з клубом, офіційне представлення Блана в якості нового менеджера Ліона відбудеться в найближчі дні.
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Блан вже три роки перебуває без роботи. Останнім клубом 53-річного фахівця був ПСЖ, який він покинув в 2016-му році. До цього Блан очолював збірну Франції і Бордо.
Раніше повідомлялося, що Венгер хоче очолити Ліон.