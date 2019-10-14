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Шабанов не потрапив у заявку збірної на матч із Португалією

Сьогодні 14:08 561 0
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч проти Португалії
Шабанов не потрапив у заявку збірної на матч із Португалією
#Україна, #Шабанов, #Португалія

Джерело - УАФ.

Стала відома заявка збірно України на матчі відбору Євро-2020 із Португалією.

У заявку команди не потрапив захисник київського Динамо Артем Шабанов.

Заявка збірної України на матч із Португалією:

1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Євген Шахов, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Жуніор Мораес, 19. Сергій Болбат, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Раніше, Україна визначилась із екіпіруванням на матч проти Португалії.

Нагадаємо, Каштру вказав на проблему збірної Португалії.

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