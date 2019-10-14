Україна - Португалія: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Збірна України - збірна Португалії
Чемпіонат Європи, кваліфікація. Група B, 7-й тур
Київ, НСК Олімпійський
14 жовтня, 21:45
У 7 турі групи B кваліфікації Євро-2020 збірна України зіграє проти збірної Португалії.
Матч відбудеться 14 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.
Початок о 21:45.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1.
Також онлайн матч Україна - Португалія можна переглянути на нашому сайті.
Чемпіон проведе для текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.
У іншому матчі групи В Сербія на виїзді зіграє з Литвою.