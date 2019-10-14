Україна - Португалія: онлайн-трансляція

Текстова трансляція матчу кваліфікації чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Португалії

Чемпіонат Європи, кваліфікація. Група B, 7-й тур

Київ, НСК Олімпійський

14 жовтня, 21:45

У 7 турі групи B кваліфікації Євро-2020 збірна України зіграє проти збірної Португалії.

Матч відбудеться 14 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також онлайн матч Україна - Португалія можна переглянути на нашому сайті.

Чемпіон проведе для текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

У іншому матчі групи В Сербія на виїзді зіграє з Литвою.