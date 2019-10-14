Яремчук і Миколенко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Португалією

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд на матч відбору Євро-2020 Україна - Португалія.
Збірна України: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, Марлос, Яремчук
Запасні: Паньків, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльський, Циганков, Мораес, Болбат, Коваленко, Лунін.
Збірна Португалії:Патрісіу, Геррейро, Пепе, Діас, Семеду, Жоау Маріу, Даннілу, Моутінью, Карвалью, Роналду, Сільва, Гуедеш
Запасні: Жозе Са, Бету, Фонте, Андре Сілва, Брума, Рікарду, Андре Гомеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Маріу Руй, Піцці, Фелікс.
Нагадаємо, Шевченко розраховує на свіжих гравців у матчі із Португалією.
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