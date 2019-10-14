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Яремчук і Миколенко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Португалією

Сьогодні 20:30 581 0
Коноплянка і Мораес у запасі
Яремчук і Миколенко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Португалією
#Україна, #Португалія

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд на матч відбору Євро-2020 Україна - Португалія.

Збірна України: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Запасні: Паньків, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльський, Циганков, Мораес, Болбат, Коваленко, Лунін.

Збірна Португалії:Патрісіу, Геррейро, Пепе, Діас, Семеду, Жоау Маріу, Даннілу, Моутінью, Карвалью, Роналду, Сільва, Гуедеш

Запасні: Жозе Са, Бету, Фонте, Андре Сілва, Брума, Рікарду, Андре Гомеш, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Маріу Руй, Піцці, Фелікс.

Нагадаємо, Шевченко розраховує на свіжих гравців у матчі із Португалією.

Раніше, Сантуш виділив найкращого гравця збірної України.

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