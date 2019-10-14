Україна - Португалія 2:1. Як це було

Текстова трансляція матчу кваліфікації чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - збірна Португалії

Чемпіонат Європи, кваліфікація. Група B, 7-й тур

Київ, НСК Олімпійський

14 жовтня, 21:45

ТАААААК! Збірна України перемагає Португалію у меншості на Олімпійському!!! Щойно ми побачили легендарний матч!!!

90' Замість Миколенка вийшов на поле Ігор Пластун!

90' Данілу Перейра пробивав з дальньої позиції, але поперечина урятувала збірну України!

90' Пішла подача в штрафну збірної України на Кріштіану Роналду, який пробив у нижній кут, але рятує свою команду Пятов, на добиванні першим виявився Пепе, але пробив уздовж воріт.

90' Пішла подача на Роналду, але той підіграв собі рукою в штрафному майданчику!

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу!

89' Бруну Фернандеш отримав передачу від Роналду і вистрілив по воротах з-за меж штрафного майданчика, вийшло точно в руки П'ятову.

88' Семеду виконав м'яку передачу в штрафну площу на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося, висловлює своє невдоволення цим епізодом Роналду.

86' Ярмоленко відібрав м'яч у штрафному майданчику португальців у Пепе, але не став лізти на ворота, а зіграв трохи назад, триває атака.

85' Зінченко прекрасно перехопив м'яч на своїй половині поля, поставив спину двом суперникам і почав атаку своєї команди.

83' Феліш спробував прорватися до чужих воріт, виявився він один на один проти Матвієнка, але обіграти захисника не вдалося.

82' Геррейро з лівого флангу виконав небезпечніший простріл уздовж воріт, лічених сантиметрів не вистачило Бернарду Сілві, щоб увігнати м'яч у сітку.

81' Кріштіану Роналду зіграв на Бернарду Сілву, який спробував увірватися в штрафну, але відразу троє суперників виявилося перед ним і спокійно відібрали м'яч.

80' Ярмоленко здорово зачепився за м'яч на правому фланзі і зберіг його в боротьбі з двома суперниками, цінні секунди виграє для своєї команди Андрій.

79' Бруну Фернандеш виконав проникаючу передачу в штрафну на Семеду, але знову не вдається дістатися до м'яча гравцеві збірної Португалії.

77' Продовжують атакувати португальці, пішла довга передача в штрафну на Феліша, але вийшло надто сильно

75' Пішов закид у штрафну на Кріштіану Роналду, який в дотик пробивав у ближній кут, рятує свою команду П'ятов.

73' Коваленко з'явився на полі замість Романа Яремчука! Потрібно 17 хвилин відстояти нашій збірній!

72' Роналду реалізував пенальті!

70' Пенальті у ворота збірної України призначає арбітр! Червона для Степаненка! Брума пробивав по воротах, і влучив у руку Тарасу!

69' Яремчук лежить на газоні на лівому фланзі, з'явилася медична бригада на полі, але арбітр показує, що допомогу потрібно надати за межами поля.

68' Остання заміна у складі збірної Португалії. Замість Жоау Маріу на полі з'явився Арміндо Брума.

67' Бернарду Сілва виконав подачу в центр штрафного, а там пробивав головою з близької дистанції Бруну Фернандеш, але по воротах не влучив.

66' Довга передача пройшла вперед на Семеду, який боровся відразу з двома суперниками на правому фланзі, вдалося заробити лише аут гостям.

65' Бернарду Сілва зіграв наліво на Геррейро, який зважився на удар з дальньої дистанції, але по воротах не влучив.

64' Рубен Діаш отримав жовту картку за грубу гру проти Андрія Ярмоленка.

63' Євген Коноплянка виходить на поле! Марлос, у якого явно не пішла гра сьогодні, пішов відпочивати.

62' Миколенко виявився з м'ячем на лівому фланзі відразу проти двох суперників і отримав ззаду по ногах від Бернарду Сілви, арбітр обмежився усним попередженням.

60' Чергова швидка атака від українців відбулася, Яремчук віддав штрафну на Марлоса, який не зміг пройти Рубена Діаша.

59' Марлос знову помилився, після легкої передачі від Яремчука, натуралізований бразилець не зміг обробити м'яч.

58' Дуже активний в останні хвилини Бернарду Сілва, ось і зараз виконав він подачу з правого флангу, але нікого з партнерів в чужій штрафній не виявилося.

57' Заміна у складі збірної Португалії. Замість Жоау Моутіньо на полі з'явився Бруно Фернандеш.

56' Пішла подача з правого флангу від Бернарду Сілва, але в черговий раз здорово зіграв на виході Пятов.

55' Миколенко прокинув повз Семеду м'яч, але трохи засильно вийшов цей маневр в українця.

54' Бернарду Сілва виконав подачу від лівого кутового прапорця, але здорово зіграв на виході Пятов і забрав м'яч у руки.

53' Знову Кріштіану Роналду опинився з м'ячем у чужому штрафному і потужно вистрілив в дальній кут, урятував свою команду Пятов.

51' Пішла передача на Бернарду Сілву, який взяв ініціативу на себе, змістився в центр і потужно вистрілив по воротах, але влучив у Феліша.

50' Сам Кріштіану і підійшов до м'яча, вистрілив дуже потужно по воротах, якось невпевнено відбив П'ятов, але на добиванні нікого з португальців не виявилося.

49' Геррейро зіграв на Кріштіану Роналду, який виявився з м'ячем недалеко від чужого штрафного, а далі отримав по ногах від Маліновського, небезпечний стандарт буде.

48' Ярмоленко зірвав контратаку суперника, заваливши на газон Кріштіану Роналду, за що і отримав жовту картку.

47' Заміна у складі збірної Португалії. Замість Гонсалу Гуедеша на полі з'явився Жоау Феліш.

46' Другий тайм розпочався!

Завершилася перша половина гри, збірна України поки творить сенсацію на НСК Олімпійському!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму!

44' Яремчук втік у контратаку і віддав у штрафну на Ярмоленка, який з правої ноги пробивав у ближній кут, але по воротах не влучив.

43' Жоау Моутіньо виконав подачу зі штрафного, виграв верхову боротьбу Зінченко, але м'яч відскочив на Данілу, який пробив точно в руки Пятову.

41' Ярмоленко виконав неточну передачу на своїй половині поля, в результаті чого підхопив м'яч Кріштіану Роналду і потужно вистрілив з-за меж штрафного, але по воротах не влучив.

39' Відмінно розіграли свою комбінацію португальці, пішла передача від Геррейро в штрафну на Жоау Маріу, простріл якого був заблокував Матвієнко.

37' Жоау Моутіньо зіграв направо на Семеду, який спробував знайти в чужій штрафній Роналду, але так і не дійшов до нього м'яч.

36' Усією командою на своїй половині поля знаходяться українці, але не можна сказати, що зовсім глухо вони обороняються, завжди готові втекти в контратаку.

35' Бернарду Сілва зіграв направо на Семеду, який красиво обіграв захисника і виконав подачу в центр штрафного, але нікого з партнерів там не виявилося.

34' Бернарду Сілва опинився з м'ячем на правому фланзі, змістився в центр і вистрілив в ближній кут, Пятов все контролював.

33' Після довгої передачі Яремчук відтіснив від м'яча Рубена Діаша, але арбітр угледів порушення правил з боку нападника.

31' Розіграли кутовий гості, пішла подача в штрафну, м'яч вибили, на підборі першим опинився Данілу, який пробивав з невеликої дистанції, але по воротах не влучив.

29' Прошла передача в штрафну на Кріштану Роналду, який скинув м'яч трохи назад на Жоау Маріу, а той вистрілив в дальній кут, урятував свою команду П'ятов.

27' ГОООООЛ! Україна забиває другий гол! Прорвався по лівому флангу Миколенко і виконав прекрасну передачу в штрафну, залишили там зовсім одного Ярмоленка, який спокійно з близької дистанції послав м'яч повз голкіпера.

26' Пепе зірвав контратаку українців, збивши Яремчука, суддя послідовний, жовта картка для португальців.

25' Степаненко покараний жовтою карткою за фол на чужій половині поля проти Жоау Моутіньо.

24' Гуедеш з глибини поля виконав передачу наліво, де підключився до атаки Геррейро, але дістатися до м'яча не зміг, занадто сильно вийшло.

23' Пішла проникаюча передача направо на Семеду, але дуже грамотно зіграв Миколенко, поставивши корпус супернику і перевівши м'яч за лицьову лінію.

22' Довго комбінували біля нашої штрафної португальці, а далі пішла подача від Семеду, на яку ніхто не зреагував.

21' Пішла подача з лівого флангу, заметушився м'яч у штрафній, але арбітр угледів порушення з боку Кріштіану Роналду, не згоден з цим рішенням португалець.

20' Перехопили зараз ініціативу гості, пішла чергова довга передача від Пепе в штрафну на Роналду, але випереджає його Кривцов, кутовий буде.

18' Два поспіль кутових виконали португальці, нічого небезпечного з цього не вийшло, першим на підборі виявився Геррейро, який вистрілив вище воріт.

17' Семеду здорово прорвався по правому флангу, увірвався в штрафну і виконав передачу на Роналду, але в останній момент встиг перервати її Степаненко.

16' І знову швидка атака українців, прорвався по правому флангу Ярмоленко, але вирішив не входити в штрафну, а зіграв назад на захисників.

15' Розіграли стандарт на правому фланзі гості, в результаті чого увірвався в штрафну Жоау Маріу і виконав подачу в штрафну, а там здорово на випередження зіграв Зінченко.

14' Роналду підійшов до м'яча і потужно пробив у дальній кут, але влучив у голову Яремчуку, кутовий виконають португальці.

13' Жоау Маріу у боротьбі з Маліновським упав біля штрафного майданчику України, буде штрафний удар.

12' Довга передача від Жоау Маріу в штрафну на Роналду пішла, але не дозволив Матвієнко йому дістатися до м'яча.

10' Здорово розіграли м'яч на правому фланзі португальці, Кріштіану виконав передачу на Бернарду Сілву, якому не дозволили виконати передачу в штрафну.

8' Довга передача вперед зі своєї половини поля на Караваєва пройшла, але здорово проти нього зіграв на випередження Геррейро і вибивив м'яч.

6' ГООООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі! Марлос подав з кутового, Кривцов пробив головою після чого Патрісіо відбив перед собою, а Яремчук добив у порожні ворота.

5' Роналду пробивав, але влучив у голову Перейрі, від якого сфера пішла вище воріт.

4' Маліновський збив Гуедеша біля воріт збірної України.

3' Роналду прострілював з правого флангу, але П'ятов без проблем перехопив м'яч.

2' Маліновський розігнав контратаку, віддав зрячу передачу на Яремчука, той пробив у ближній кут, але Патрісіо без проблем забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України.

Звучить гімн Португалії.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

У 7 турі групи B кваліфікації Євро-2020 збірна України зіграє проти збірної Португалії.

Матч відбудеться 14 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Україна та Футбол 1.

Також онлайн матч Україна - Португалія можна переглянути на нашому сайті.

Чемпіон проведе для текстову трансляцію поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

У іншому матчі групи В Сербія на виїзді зіграє з Литвою.