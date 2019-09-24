Вернидуб: Я маю хорошу пропозицію і, сподіваюсь, з зими розпочну працювати

Дев'ять з половиною років Юрію Вернидубу у луганській Зорі ніхто не заважав працювати.

Про це зізнав сам Вернидуб.

"Розумію, що мене не запрошуватимуть суперклуби. Хто такий Вернидуб на даний момент? Для України, тим більше, проблема номер один на сьогодні - це мова. Я її го вчу півтора місяця, успіхи є і сподіваюся, що до кінця цього року зможу нормально спілкуватися англійською в плані розуміння і пояснення того, що хочу я. Важко, але я займаюся. Є вчитель, з яким я займаюся три-чотири рази на тиждень по півтори години. Плюс, коли робити нічого, повторюєш, заучуєш слова. Все нормально в цьому плані. Тому я розумію, що зараз ахових пропозицій чекати не варто. Принаймні, таких ще не було. Інакше, зрозуміло, я б на неї погодився.

Хочеться, щоб це був проект: не підписатися на шість місяців, рік, або два. А в команду, яка хоче досягти висот. Як мінімум на роки три. Щоб я прийшов і створив, як це було в Зорі. Мені дуже сподобалося, що ці дев'ять з половиною років мені ніхто не заважав працювати. Цю команду ми створили спільно, і вийшов непоганий проект.

Якщо Зорю раніше ніхто не знав, то зараз про неї чули не тільки в колишньому СНД, але і в західній Європі. Це дорогого коштує. Це і є клуб-проект, від якого не можна відмовитися. Тому одну з таких пропозицій я розглядаю, сподіваюся, все вийде і з зими почну роботу", - зазначив Вернидуб.