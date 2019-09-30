Лунін хоче покинути Вальядолід

Українця не влаштовує відсутність ігрової практики

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу серед молоді в складі збірної України U-20 Андрій Лунін незадоволений тим, що не має ігрової практики в Вальядоліді.

Про це повідомляє видання Don Balon.

Влітку українець перебрався в цей клуб на правах оренди з Реала, але не провів за команду жодного матчу, програючи конкуренцію 30-річному іспанцеві Жорді Масіпу.

Лунін вже дав зрозуміти керівництву Реала, що в разі збереження подібної ситуації, він хоче покинути Вальядолід. Український воротар вважає, що для нього буде краще повернутися в Реал, щоб тренуватися з першою командою і отримувати можливість виступати за Реал Кастілью - дублюючий склад мадридців.

Президент Реала Флорентіно Перес є затятим шанувальником таланту Луніна і хоче, щоб українець отримував ігрову практику в будь-якому з клубів Ла-Ліги. Втім, бос мадридського клубу готовий розглянути і варіант переходу Луніна в іншу європейську лігу, але при цьому наполягатиме на продовженні вивчення Андрієм іспанської мови.

Нагадаємо, Моурінью відмовив Мілану, адже хоче повернутися до Реала.