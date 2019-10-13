Джерело - football.ua.
Інтер спробує підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Неманью Матича за зниженою ціною у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Sky Sports.
Чинний контракт серба з Манчестер Юнайтед закінчується влітку наступного року, але англійський клуб не має опцію пролонгації ще на рік. В свою чергу Інтер спробує домовитися про трансфер за символічну суму.
31-річний Неманья Матич у цьому сезоні провів п'ять матчів за МЮ.
Нагадаємо, легендарний гравець хоче працювати у Манчестер Юнайтед.
Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.