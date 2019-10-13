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Інтер хоче підписати Матича

Сьогодні 15:16 126 0
Неманья Матич може перебратися у Серію А
Інтер хоче підписати Матича
#Матич, #Інтер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Інтер спробує підписати  півзахисника Манчестер Юнайтед Неманью Матича за зниженою ціною у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Чинний контракт серба з Манчестер Юнайтед закінчується влітку наступного року, але англійський клуб не має опцію пролонгації ще на рік. В свою чергу Інтер спробує домовитися про трансфер за символічну суму.

31-річний Неманья Матич у цьому сезоні провів п'ять матчів за МЮ.

Нагадаємо, легендарний гравець хоче працювати у Манчестер Юнайтед.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.

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