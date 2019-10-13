Директор Аякса Едвін ван дер Сар зацікавлений у посаді в Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам екс-голкіпер Манчестер Юнайтед.

"Крім моєї сім'ї, у мене є дві любові в житті. Це Аякс, який дав мені можливість розвиватися. Вони дали мені шанс проявити себе в світі футболу.

І останній клуб у моїй кар'єрі - Манчестер Юнайтед. І, звичайно, мене зацікавила б посаду в цьому клубі. Юнайтед - фантастичний клуб, у нього відмінна команда. Всі хочуть грати за них і, врешті-решт, працювати у них", - відзначив Ван дер Сар.