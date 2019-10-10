Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед не вистачає харизматичних особистостей.
Про це розповів екс-голкіпер МЮ Едвін ван дер Сар.
"Коли я прийшов в команду, у нас були Раян Гіггз, Пол Скоулз, Ріо Фердінанд, Гаррі Невілл і Рой Кін. У команді завжди були люди з характером. Протягом останніх років їх в Манчестер Юнайтед не було. Звідси і різниця у результатах.
Поки немає прогресу, змінювалися тренери. Манчестер Юнайтед купив молодих, малодосвідчених гравців, які хочуть перемагати. Раніше вони купували інших футболістів", - відзначив ван дер Сар.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукича.
Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.