Манчестер Юнайтед не вистачає харизматичних особистостей.

Про це розповів екс-голкіпер МЮ Едвін ван дер Сар.

"Коли я прийшов в команду, у нас були Раян Гіггз, Пол Скоулз, Ріо Фердінанд, Гаррі Невілл і Рой Кін. У команді завжди були люди з характером. Протягом останніх років їх в Манчестер Юнайтед не було. Звідси і різниця у результатах.

Поки немає прогресу, змінювалися тренери. Манчестер Юнайтед купив молодих, малодосвідчених гравців, які хочуть перемагати. Раніше вони купували інших футболістів", - відзначив ван дер Сар.