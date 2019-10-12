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Рамос став рекордсменом збірної Іспанії за кількістю матчів за збірну

Сьогодні 22:50 69 0
Ця гра стала для нього 168-ю у складі національної команди
Рамос став рекордсменом збірної Іспанії за кількістю матчів за збірну
#Рамос, #Іспанія, #Касільяс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Реала Серхіо Рамос вийшов в стартовому складі збірної Іспанії на матч відбіркового раунду Євро-2020 проти Норвегії. Ця гра стала для нього 168-й у складі національної команди.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Таким чином, Рамос побив рекорд воротаря Ікера Касільяса за кількістю матчів за збірну Іспанії.

В Європі тільки воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон провів більше ігор за національну команду (176 матчів у складі збірної Італії).

Нагадаємо, Рамос запросив Погба у Реал.

Раніше, Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії.

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