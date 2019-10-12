Ця гра стала для нього 168-ю у складі національної команди

Джерело - Чемпіон.

Захисник Реала Серхіо Рамос вийшов в стартовому складі збірної Іспанії на матч відбіркового раунду Євро-2020 проти Норвегії. Ця гра стала для нього 168-й у складі національної команди.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Таким чином, Рамос побив рекорд воротаря Ікера Касільяса за кількістю матчів за збірну Іспанії.

В Європі тільки воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон провів більше ігор за національну команду (176 матчів у складі збірної Італії).

Нагадаємо, Рамос запросив Погба у Реал.

Раніше, Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії.