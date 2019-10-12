Джерело - Чемпіон.
Захисник Реала Серхіо Рамос вийшов в стартовому складі збірної Іспанії на матч відбіркового раунду Євро-2020 проти Норвегії. Ця гра стала для нього 168-й у складі національної команди.
Про це повідомляє Gracenote Live.
Таким чином, Рамос побив рекорд воротаря Ікера Касільяса за кількістю матчів за збірну Іспанії.
1️⃣6️⃣8️⃣ - @SergioRamos (168) becomes Spain's outright record cap holder, surpassing Iker Casillas (167). #VamosEspaña #NORESP— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 12, 2019
В Європі тільки воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон провів більше ігор за національну команду (176 матчів у складі збірної Італії).
Нагадаємо, Рамос запросив Погба у Реал.
Раніше, Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії.