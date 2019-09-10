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Рамос запросив Погба у Реал

Сьогодні 13:46 131 0
Серхіо Рамос прокоментував трансфер Поля Погба
Рамос запросив Погба у Реал
#Погба, #Реал, #Рамос

Джерело - sport.ua.

Реал завжди готовий прийняти французького півзахисника Поля Погба.

Про це розповів капітан мадридського клубу Серхіо Рамос.

"Двері Реала завжди будуть відкриті для таких якісних гравців, як Погба. Він видатний футболіст, який показав свою цінність у Ювентусі і Манчестер Юнайтед. Вважаю, що він надає команді баланс. Він робить дуже великий вплив на атаку своєї команди і володіє приголомшливою фізикою", - відзначив Рамос.

Нагадаємо, Реал планує придбати лідера Аякса.

Раніше, Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії.

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