Реал завжди готовий прийняти французького півзахисника Поля Погба.

Про це розповів капітан мадридського клубу Серхіо Рамос.

"Двері Реала завжди будуть відкриті для таких якісних гравців, як Погба. Він видатний футболіст, який показав свою цінність у Ювентусі і Манчестер Юнайтед. Вважаю, що він надає команді баланс. Він робить дуже великий вплив на атаку своєї команди і володіє приголомшливою фізикою", - відзначив Рамос.