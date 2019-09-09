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Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії

Сьогодні 15:21 194 0
Серхіо Рамос прокоментував своє досягнення у національній збірній
Рамос вказав на свою ціль у збірній Іспанії
#Рамос, #Іспанія

Джерело - xsport.uа.

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос хоче зіграти 200 матчів за національну команду.

Про це розповів сам гравець.

"Рекорди існують для того щоб їх бити. Сподіваюся, що зможу досягти більшого і травми не перешкодять мені. У мене все добре, і я з нетерпінням чекаю виклику в національну команду. Моя мета - досягти 200 ігор за збірну.

Ніколи не заглядаєш так далеко, в футболі все може трапитися. З року в рік я отримую задоволення від гри. Спочатку я мріяв потрапити в збірну, потім став чемпіоном разом з командою.

Зараз деякі хочуть, щоб мене не запрошували в команду, але у мене попереду багато років у футболі. Я зберігаю амбіції і ентузіазм і можу внести великий внесок", – розповів Рамос.

Відзначимо, що нещодавно центральний захисник провів свій 167-й матч за національну команду, завдяки чому наздогнав за цим показником рекордсмена Ікера Касільяса. Рекорд за кількістю зіграних матчів за збірну у Європі належить італійцю Джанлуїджі Буффону – 176 поєдинків.

Нагадаємо, Іспанія у меншості перемогла Румунію.

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