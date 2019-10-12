Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 жовтня, відбулися матчі 13 туру української Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
12 жовтня, 13 тур
Кремінь - Інгулець 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - Фатєєв, 0:2 - 83 Січінава, 0:3 - 86 Ковальов
Прикарпаття Металург З 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 3 Кузьмін, 1:1 - 41 Черний, 2:1 - 74 Дербах
Авангард - Гірник-Спорт 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Чепелюк, 1:1 - 65 Брюхов
Миколаїв - Агробізнес 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Курило, 0:2 - 49 Сікорський
Минай - Рух 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 88 Копина, 1:1 - 90+1 Гегедош
Чорноморець - Металіст 1925 0:0 (0:0)
Нагадаємо, скандальний арбітр зустрічі Колос - Динамо працював на матчі Першої ліги.