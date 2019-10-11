Прикарпаття знову перемагає у Першій лізі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі Прикарпаття приймало Металург.

Господарі змогли вже на 4-й хвилині відкрити разунок у матчі. Однак наприкінці першого тайму Металург зрівняв рахунок.

На 74-й Василь Дербах знову вивів Прикарпатті вперед. У підсумку матч з таким рахунком і закінчився.

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Відзначимо, що Металург завершував матч у меншості, на 66-й хвилині арбітр вилучив Кулинича.

Чемпіонат України - Перша ліга

13 тур, 11 жовтня

Прикарпаття - МФК Металург 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Кузьмін, 1:1 - 41 Черній, 2:1 - 74 Дербах

Раніше, Інгулець переміг Кремінь та очолив турнірну таблицю Першої ліги