Джерело - Чемпіон.
У матчі 13 туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі Прикарпаття приймало Металург.
Господарі змогли вже на 4-й хвилині відкрити разунок у матчі. Однак наприкінці першого тайму Металург зрівняв рахунок.
На 74-й Василь Дербах знову вивів Прикарпатті вперед. У підсумку матч з таким рахунком і закінчився.
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Відзначимо, що Металург завершував матч у меншості, на 66-й хвилині арбітр вилучив Кулинича.
Чемпіонат України - Перша ліга
13 тур, 11 жовтня
Прикарпаття - МФК Металург 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Кузьмін, 1:1 - 41 Черній, 2:1 - 74 Дербах
Раніше, Інгулець переміг Кремінь та очолив турнірну таблицю Першої ліги