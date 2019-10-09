Скандальний арбітр зустрічі Колос - Динамо працюватиме на матчі Першої ліги

Коваленко розсудить Чорноморець і Металіст 1925

Андрій Коваленко стане головним арбітром матчу 13-го туру Першої ліги між Чорноморцем і Металістом 1925.

Про це повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів УАФ

На минулих вихідних полтавський рефері судив поєдинок 10-го туру УПЛ між Колосом і Динамо (0:4), допустивши ряд грубих помилок, які вплинули на результат матчу.

В даному поєдинку арбітр прийняв неоднозначне рішення в моменті з першою жовтою карткою для Володимира Шепелєва, яка пізніше трансформувалася для нього в червону. Також рефері призначив три пенальті в ворота номінальних господарів. Втім, ключовий момент трапився за рахунку 0:0, коли Коваленко вказав на 11-метрову позначку і "нагородив" червоною карткою Максима Максименко, за те, що той врятував ворота своїм обличчям.

Оцінки дій Коваленко з даного поєдинку від Комітету арбітрів не було.

Центральний матч 13-го туру Першої ліги Чорноморець - Металіст 1925 відбудеться в суботу, 12 жовтня, о 18:00 в Одесі на стадіоні Чорноморець.