Шевченко: Збірна Португалії зовсім іншого класу, ніж Литва

У матчі з Литвою (2:0) футболістам збірної України не варто було поспішати.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив в інтерв'ю каналу Футбол 1.

"Я задоволений грою, адже хлопці професійно підійшли до справи. Я їм казав, що в таких матчах осічок ніколи давати не можна. Надихає, що зіграли збалансовано, а також уникли травм. Хотілося б забити більше голів, і якщо б краще була реалізація, то рахунок був би іншим. Швидкий гол? Завдання поспішати кудись не було.

Було завдання чітко організувати гру, і при правильному переміщенні ми розуміли, що свої шанси знайдемо. Поспішати точно не потрібно було.

1-е місце? Для мене важливо вийти на Євро. Так, нас чекає матч з Португалією. Україна буде дивитися, нас будуть підтримувати. Це зовсім іншого класу команда. Важливо показати відмінний футбол. Цього я чекаю. Дуже приємно, що повертаємося до Києва. Знаю, що багато квитків продано", - сказав Шевченко.