Воробей: Збірній України не вистачає одного очка для виходу з групи, боротьба триває

Ще рано радіти і стверджувати, що збірна України вийшла на Євро-2020.

Про це колишній нападник збірної України Андрій Воробей заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Думаю, рано ще радіти і стверджувати, що українці вийшли на Євро. Поки не вистачає одного очка для офіційного виходу з групи, боротьба триває. У грі з Португалією треба показати своє обличчя, показати, на що здатна збірна України на тлі такого сильного суперника. У першій грі в Португалії ми побачили, що у збірної України є зуби, тепер треба підтвердити, що ми не випадково є лідерами групи. І матч у Києві покаже, на що здатна збірна в умовах боротьби з сильним суперником", - зазначив Воробей.