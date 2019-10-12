Семеду: Ми хочемо перемогти збірну України

Збірна Португалії у матчі з Люксембургою (3:0) у матчі відбіркового турніру Євро-2020 сповільнилася після рахунку 1:0.

Про це захисник збірної Португалії Нелсон Семеду заявив прес-службі УЄФА.

"Ми виконали нашу мету в цій грі. Переважали весь матч, забили три голи. Тепер давайте подумаємо про наступну гру. Ми хочемо перемогти Україну. Перші 15 хвилин були дуже хорошими. У нас був відмінний імпульс і хороший темп. Після 1:0 трохи сповільнилися. Вони, звичайно, зіграли свою роль і спробували чинити опір", - зазначив Семеду.