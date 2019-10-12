Міколюнас: Я буду вболівати за Україну

Збірна України зможе поборотися з Португалією за перше місце у групі В відбору Євро-2020.

Про це півзахисник збірної Литви Саулюс Міколюнас заявив в інтерв'ю sport.ua.

"Ми старалися, билися, але в України вищий клас гравців, команди.

Маліновський? Ми вивчали Україну, знали, що він добре б'є. Ми грали так, як нам дозволяв суперник. На сьогоднішній день Україна сильніша.

Інтрига в групі? Я буду вболівати за Україну. Україна побореться з Португалією за перше місце", - сказав Міколюнас.