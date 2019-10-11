Україна - Литва 2:0. Відео голів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Литви у 6 турі групи B кваліфікації Євро-2020.

Матч відбудеться сьогодні, 11 жовтня, у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок о 21:45.

Пряма трансляція матчу на телеканалах Україна та Футбол 1. Також пряму трансляцію можна дивитися ТУТ.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Литва.

Також на нашому сайті максимально оперативно з'являтимуться відео голів та найцікавіших моментів матчу.

29 хвилина, гол Малиновського

Огляд першого тайму

58 хвилина, гол Малиновського