Мій профіль
Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці
Вчора 19:26 1425 1
Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця
Вчора 17:48 1539
Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open
Вчора 11:44 1115
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
03.10.2019 23:50 2220
Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи
03.10.2019 21:50 1484
Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України
03.10.2019 13:17 1919
Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу
02.10.2019 21:40 1882
Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open
02.10.2019 20:14 2908
Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів
01.10.2019 23:52 2533
Аталанта - Шахтар 1:2. Огляд матчу
01.10.2019 22:53 2470
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
4 Жовтня 2019
23:58 Футбол Бетіс зіграв внічию з Ейбаром у 8 турі Ла-Ліги 10
23:37 Футбол Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1 56
23:28 Футбол Герта вдома перемогла Фортуну у 7 турі Бундесліги 188
23:09 Легка атлетика Рижикова: Була впевнена, що буде світовий рекорд 352
22:59 Волейбол Прометей впевнено переміг Волинь. Результати матчів 3 туру Суперліги 132
22:44 Блог Фантастичний гол який важко забути. Шапаренку - 21! 265
22:27 Гімнастика Блохіну нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня 179
22:06 Футбол Барселона може обміняти Грізманна на Неймара 204
21:52 Футбол Хацкевич: Мені потрібно було піти влітку 268
21:34 Легка атлетика Українка Рижикова посіла сьоме місце на чемпіонаті світу 292
21:26 Хокей Уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі 255
21:10 Баскетбол Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі 218
20:57 Футбол Шахов: Хацкевич накопичив у собі лайна і брудно облив ним 409
20:36 Хокей Філадальфія - Чикаго: онлайн-трансляція матчу НХЛ 168
20:32 Баскетбол Запоріжжя перемогло Миколаїв в українській Суперлізі 154
20:11 Футбол Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву 674
19:52 Футбол Франков відповів Хацкевичу, назвавши його тренером-невдахою 1520
19:41 Футбол Матч Інтер - Ювентус поб'є рекорд Серії А 391
19:26 Футбол Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці 1425 1
19:24 Футбол Придбавши квитки на два матчі Favbet Ліги вболівальники отримуй знижку на квиток гри з Шахтарем 136
19:11 Футбол Захисник Челсі травмувався і вибув до кінця року 232
18:54 Футбол Барселона визначилася із заміною для Вальверде 530
18:41 Футбол Українець потрапив до символічної збірної молодих гравців Ла-Ліги 520
18:27 Футбол Пюель очолив суперника Олександрії 252
18:13 Футбол Де Хеа хоче придбати футбольний клуб 403

Барселона може обміняти Грізманна на Неймара

Вчора 22:06 204 0
Грізманн може залишити Барселону
Барселона може обміняти Грізманна на Неймара
#Неймар, #Грізманн

Джерело - Tribuna.com.

Барселона може обміняти нападника Антуана Грізманна на форварда ПСЖ Неймара у разі, якщо в найближчі місяці відносини француза з Ліонелем Мессi не налагодяться.

Про це повідомляє Le10Sport.

Керівництво Барси пильно стежить за розвитком відносин між Мессі і Грізманном. Якщо Мессі не перестане звинувачувати клуб в підписанні француза, а також в невдалій спробі придбання Неймара, керівництво Барселони готове розглянути можливість обміну Грізманна на бразильця.

Раніше, Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.

Нагадаємо, Неймару скоротили дискваліфікацію.

Коментарі ()