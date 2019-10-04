Барселона може обміняти Грізманна на Неймара

Джерело - Tribuna.com.
Барселона може обміняти нападника Антуана Грізманна на форварда ПСЖ Неймара у разі, якщо в найближчі місяці відносини француза з Ліонелем Мессi не налагодяться.
Про це повідомляє Le10Sport.
Керівництво Барси пильно стежить за розвитком відносин між Мессі і Грізманном. Якщо Мессі не перестане звинувачувати клуб в підписанні француза, а також в невдалій спробі придбання Неймара, керівництво Барселони готове розглянути можливість обміну Грізманна на бразильця.
Раніше, Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.
Нагадаємо, Неймару скоротили дискваліфікацію.