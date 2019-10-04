Барселона може обміняти Грізманна на Неймара

Грізманн може залишити Барселону

Барселона може обміняти нападника Антуана Грізманна на форварда ПСЖ Неймара у разі, якщо в найближчі місяці відносини француза з Ліонелем Мессi не налагодяться.

Про це повідомляє Le10Sport.

Керівництво Барси пильно стежить за розвитком відносин між Мессі і Грізманном. Якщо Мессі не перестане звинувачувати клуб в підписанні француза, а також в невдалій спробі придбання Неймара, керівництво Барселони готове розглянути можливість обміну Грізманна на бразильця.

Раніше, Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.

Нагадаємо, Неймару скоротили дискваліфікацію.