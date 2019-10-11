Мій профіль
Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020
Вчора 23:35 409
Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:51 197
Україна - Литва 2:0. Як це було
Вчора 23:34 15721
Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Вчора 20:22 13253
Верняєв виборов історичну медаль на ЧС у Німеччині
Вчора 20:01 745
Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA
Вчора 18:50 1182
Донбас і Кременчук знищили своїх суперників. Підсумки 8-го туру УХЛ - Парі-Матч
Вчора 15:25 450
Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї
Вчора 15:23 910
Хорватія розгромила Угорщину, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
10.10.2019 23:46 2024
Румунія розгромила молодіжну збірну України
10.10.2019 22:45 3224
Навколо спорту
Блоги
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:01 776
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1284
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 600 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2222
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 1004
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11 Жовтня 2019
23:51 Футбол Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020 197
23:35 Футбол Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020 409
23:34 Футбол Україна - Литва 2:0. Як це було 15721
23:25 Футбол ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром 106
23:10 Бокс Візерспун виявився важчим за Усика 409
23:00 Футбол Україна - Литва 2:0. Відео голів 2088
22:55 Автоспорт Кваліфікацію Гран-прі Японії перенесли через тайфун 213
22:42 Пляжний футбол Україна у драматичному матчі поступилася Ірану 226
22:18 Бокс Захожий побив колишнього суперника Кличка 444
22:04 Футбол Манчестер Юнайтед зацікавився 15-річним польським нападником 224
21:42 Футбол Куртуа спростував проблеми із психологією 219
21:24 Футбол 16-річний нападник Барселони може зіграти на Євро-2020 276
21:03 Футбол Маркевич: Степаненко ідеально підходить під АПЛ 238
20:38 Футбол Мораес та Ярмоленко у стартовому складі на матч із Литвою 527
20:23 Футбол Прикарпаття обіграло Металург у 13 турі Першої ліги 308
20:22 Пряма трансляція Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 13253
20:01 Гімнастика Верняєв виборов історичну медаль на ЧС у Німеччині 745
19:48 Футбол Родрігес залишиться у Мілані – агент 335
19:33 Теніс Калініна і Кіченок зіграють у кваліфікації турніру у Москві. 292
19:19 Футбол Скаут Шахтаря може працювати в АПЛ 329
18:50 Теніс Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA 1182
18:30 Футбол Інгулець переміг Кремінь та очолив турнірну таблицю Першої ліги 995
18:14 Футбол Екс-гравця збірної України здивували висловлювання тренера Литви 1199
17:50 Футбол Раньєрі очолить Сампдорію - ЗМІ 397
17:34 Футбол Китайський клуб хоче заманити лідера Наполі 354

Манчестер Юнайтед зацікавився 15-річним польським нападником

Вчора 22:04 224 0
Манчестер Юнайтед цікавиться юним талантом
Манчестер Юнайтед зацікавився 15-річним польським нападником
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед слідкує за 15-річним форвардом польської Погоні Каспером Козловскі, який вже дебютував у дорослому футболі.

Про це повідомляє Goal.

У минулому сезоні гравець виступав за дублюючий склад Погоні у четвертому дивізіоні, але наприкінці чемпіонату його викликали в основну команду. У підсумку він дебютував у віці 15 років і 215 днів у матчі з Краковом

Чинний контракт Козловскі діє до літа 2022-го року. Конкуренцію Манчестер Юнайтед готові скласти клуби з Італії, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукича.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.

Коментарі ()