Манчестер Юнайтед цікавиться юним талантом

Манчестер Юнайтед слідкує за 15-річним форвардом польської Погоні Каспером Козловскі, який вже дебютував у дорослому футболі.

Про це повідомляє Goal.

У минулому сезоні гравець виступав за дублюючий склад Погоні у четвертому дивізіоні, але наприкінці чемпіонату його викликали в основну команду. У підсумку він дебютував у віці 15 років і 215 днів у матчі з Краковом

Чинний контракт Козловскі діє до літа 2022-го року. Конкуренцію Манчестер Юнайтед готові скласти клуби з Італії, Німеччини та Франції.

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