Маріо Манджукич може перейти у МЮ

Маріо Манджукич найближчим часом може залишити італійський Ювентус та переїхати у АПЛ.

Про це повідомляє fourfourtwo.

Манчестер Юнайтед і Маріо Манджукич прийшли до усною угодою про перехід найближчим зимове трансферне вікно.

У поточному сезоні хорватський нападник не зіграв жодного офіційного матчу за Ювентус, а у минулому відзначився десятьма голами і 7 результативними передачами.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед націлився на вінгера Барселони.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.