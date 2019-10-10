Джерело - football.ua.
Маріо Манджукич найближчим часом може залишити італійський Ювентус та переїхати у АПЛ.
Про це повідомляє fourfourtwo.
Манчестер Юнайтед і Маріо Манджукич прийшли до усною угодою про перехід найближчим зимове трансферне вікно.
У поточному сезоні хорватський нападник не зіграв жодного офіційного матчу за Ювентус, а у минулому відзначився десятьма голами і 7 результативними передачами.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед націлився на вінгера Барселони.
Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.