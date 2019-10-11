Інгулець зайняв першу сходинку у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 жовтня, в рамках 13 туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі петрівський Інгулець на виїзді зустрічався із кременчуцьким Кременем.

Матч завершився із впевненою перемогою гостів із рахунком 3:0.

Актуально: Інгулець переміг Оболонь-Бровар, Рух здолав Кремінь. Результати матчів 12 туру Першої ліги

Перемога дозволила Інгульцю набрати 27 очок та очолити турнірну таблицю Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

13 тур, 11 жовтня

Кремінь – Інгулець 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 74 Фатєєв, 0:2 – 82 Січанава, 0:3 – 88 Ковальов

Раніше, Інгулець розгромив Чорноморець.