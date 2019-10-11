Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 жовтня, в рамках 13 туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі петрівський Інгулець на виїзді зустрічався із кременчуцьким Кременем.
Матч завершився із впевненою перемогою гостів із рахунком 3:0.
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Перемога дозволила Інгульцю набрати 27 очок та очолити турнірну таблицю Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
13 тур, 11 жовтня
Кремінь – Інгулець 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 74 Фатєєв, 0:2 – 82 Січанава, 0:3 – 88 Ковальов
Раніше, Інгулець розгромив Чорноморець.