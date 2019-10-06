Інгулець переміг Оболонь-Бровар, Рух здолав Кремінь. Результати матчів 12 туру Першої ліги

У Першій лізі щільна боротьба за вихід у Прем’єр-лігу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 жовтня, Інгулець переміг поточного лідера чемпіонату Першої ліги Оболонь-Бровар та увійшов у трійку найсильніших.

В свою чергу Рух завдав поразки Кременю і також увійшов до лідируючої групи.

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Попри поразку Оболонь-Бровар із 25 очками продовжує очолювати турнірну таблицю. Металіст 1925 і Інгулець набрали по 24 бали, а Рух, Минай та Авангард мають у активі по 23 бали, ще на одне очко відстає Агробізнес.

Чемпіонат України - Перша ліга

12 тур, 05 жовтня

Інгулець – Оболонь-Бровар 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Січінава, 2:0 - 44 Січінава (пен)

Рух – Кремінь 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 81 Климчук (пен)

Раніше, Інгулець розгромив Чорноморець.