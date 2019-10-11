Захисник Мілана і збірної Швейцарії Рікардо Родрігес не покине взимку Мілан.

Про це розповів агент гравця Джанлука Ді Доменіко.

"Це все спекуляції в ЗМІ. Він був в Мілані два з половиною роки, тому хочу відзначити, що він ніколи не тікав від проблем. Прямо зараз немає причин для паніки: це правда, що він не грав в останніх трьох іграх, але це частина футболу, тому що в кращих командах завжди повинна бути здорова конкуренція.