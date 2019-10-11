Джерело - football.ua.
Захисник Мілана і збірної Швейцарії Рікардо Родрігес не покине взимку Мілан.
Про це розповів агент гравця Джанлука Ді Доменіко.
"Це все спекуляції в ЗМІ. Він був в Мілані два з половиною роки, тому хочу відзначити, що він ніколи не тікав від проблем. Прямо зараз немає причин для паніки: це правда, що він не грав в останніх трьох іграх, але це частина футболу, тому що в кращих командах завжди повинна бути здорова конкуренція.
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Новий тренер щойно прибув в Мілан, тому будуть нові можливості. Зараз же він зосереджений на виступах за збірну Швейцарії", - відзначив Ді Доменіко.
Нагадаємо, Евертон цікавиться Родрігесом.